Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Début : 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-11-21 15:00:00
2025-11-21
Rendez-vous le vendredi 21 novembre à 14h, à la Médiathèque de Viry.
Des jeux, des rires, et des défis pour entretenir sa mémoire tout en s’amusant. Animés chaque mois par Françoise Jeanneau.
Tout public
Sur réservation .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
