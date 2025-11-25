Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Rendez-vous le mardi 25 novembre à 14h et 15h30, à la Médiathèque de Viry.

Des jeux, des rires, et des défis pour entretenir sa mémoire tout en s’amusant. Animés chaque mois par Françoise Jeanneau.

Tout public

Sur réservation .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

