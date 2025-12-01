Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 15:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 14h à Viry.

Un rendez-vous ludique pour entretenir sa mémoire grâce à des jeux et défis animés par Françoise Jeanneau.

Tout public.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

English : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

L’événement Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Viry a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)