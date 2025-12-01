Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Gratuit

16 décembre 2025

14h & 15h30

2025-12-16

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE

Rendez-vous le mardi 16 décembre à 14h & 15h30.

Des exercices ludiques pour stimuler la mémoire, proposés chaque mois par Françoise Jeanneau.

Tout public.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

