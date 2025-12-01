Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry mardi 16 décembre 2025.
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 15:30:00
fin : 2025-12-16 16:30:00
Date(s) :
2025-12-16
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE
Rendez-vous le mardi 16 décembre à 14h & 15h30.
Des exercices ludiques pour stimuler la mémoire, proposés chaque mois par Françoise Jeanneau.
Tout public.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
English : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
L’événement Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Viry a été mis à jour le 2025-11-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)