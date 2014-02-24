Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 16:30:00

fin : 2026-02-24 17:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE

Mardi 24 février 14h & 15h30

Des jeux et des défis pour entretenir sa mémoire tout en s’amusant, animés par Françoise Jeanneau.

Tout public.

Sur inscription. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire

L’événement Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Viry a été mis à jour le 2026-01-31 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)