Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
2026-02-24 16:30:00
2026-02-24 17:30:00
2026-02-24
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE
Mardi 24 février 14h & 15h30
Des jeux et des défis pour entretenir sa mémoire tout en s'amusant, animés par Françoise Jeanneau.
Tout public.
Sur inscription.
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
