Médiathèque de Viry Bébés lecteurs Médiathèque Viry

Rendez-vous le samedi 6 décembre à 10h30 à Viry.

Saint Nicolas a fait halte à la médiathèque une séance de bébés lecteurs enchantée envahie de lutins malicieux.

Pour les 0–3 ans. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

