Médiathèque de Viry Club lecture Apéro littéraire Médiathèque Viry vendredi 27 février 2026.
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Gratuit
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
VIRY CLUB DE LECTURE APÉRO LITTÉRAIRE
Vendredi 27 février 18h30
Partager ses coups de cœur, découvrir de nouvelles lectures et échanger dans une ambiance chaleureuse.
Ouvert à toutes et tous.
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
