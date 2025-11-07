Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Rendez-vous le vendredi 07 novembre à 16h30, à la Médiathèque de Viry.

Tu veux découvrir de nouveaux romans, parler de tes mangas préférés, échanger sur une BD ou un documentaire ? Retrouve d’autres enfants de ton âge à la médiathèque !
À partir de 8 ans
Sur réservation   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

