Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Club lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Gratuit

Début : 2025-11-07 16:30:00

fin : 2025-11-07 18:00:00

2025-11-07

Rendez-vous le vendredi 07 novembre à 16h30, à la Médiathèque de Viry.

Tu veux découvrir de nouveaux romans, parler de tes mangas préférés, échanger sur une BD ou un documentaire ? Retrouve d’autres enfants de ton âge à la médiathèque !

À partir de 8 ans

Sur réservation .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

