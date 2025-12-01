Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry vendredi 19 décembre 2025.
Médiathèque de Viry Club lecture
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:30:00
fin : 2025-12-19 18:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY CLUB LECTURE
Rendez-vous le vendredi 19 décembre à 16h30 à Viry
Un moment pour parler romans, mangas, BD ou documentaires entre jeunes lecteurs passionnés.
À partir de 8 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
English : Médiathèque de Viry Club lecture
L’événement Médiathèque de Viry Club lecture Viry a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)