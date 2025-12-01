Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Club lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Gratuit

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

2025-12-19

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY CLUB LECTURE

Rendez-vous le vendredi 19 décembre à 16h30 à Viry

Un moment pour parler romans, mangas, BD ou documentaires entre jeunes lecteurs passionnés.

À partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

