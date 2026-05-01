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Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Club lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY CLUB LECTURE

Vendredi 22 mai 16h30

Un moment d’échange pour découvrir de nouvelles lectures et partager ses coups de cœur.
À partir de 8 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Club lecture

L’événement Médiathèque de Viry Club lecture Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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