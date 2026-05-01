Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry vendredi 22 mai 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Club lecture
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY CLUB LECTURE
Vendredi 22 mai 16h30
Un moment d’échange pour découvrir de nouvelles lectures et partager ses coups de cœur.
À partir de 8 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Club lecture
L’événement Médiathèque de Viry Club lecture Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)