Médiathèque de Viry Club lecture Médiathèque Viry

Viry

Médiathèque de Viry Club lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:30:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY CLUB LECTURE

Vendredi 22 mai 16h30

Un moment d’échange pour découvrir de nouvelles lectures et partager ses coups de cœur.

À partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Club lecture

L’événement Médiathèque de Viry Club lecture Viry a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)