Médiathèque de Viry Escape Game Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Escape Game Médiathèque Viry jeudi 30 octobre 2025.
Médiathèque de Viry Escape Game
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 17:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ESCAPE GAME
Jeudi 30 octobre 15h
Tous contre Cornebidouille ! Jeu d’énigmes d’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand.
De 7 à 11 ans Sur réservation .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
English : Médiathèque de Viry Escape Game
German : Médiathèque de Viry Escape Game
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque de Viry Escape Game Viry a été mis à jour le 2025-10-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)