Médiathèque de Viry Les lettres du Père Noël de Tolkien Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Les lettres du Père Noël de Tolkien

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Rendez-vous le samedi 15 novembre à 10h30, à la Médiathèque de Viry.

Ours polaire gaffeur, batailles de gobelins, magie du Pôle plongez dans les lettres de Noël écrites par Tolkien à ses enfants… et inventez la vôtre !

Tout public .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

English : Médiathèque de Viry Les lettres du Père Noël de Tolkien

German : Médiathèque de Viry Les lettres du Père Noël de Tolkien

