Médiathèque de Viry Les lettres du Père Noël de Tolkien Médiathèque Viry

samedi 15 novembre 2025
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
10:30:00
12:00:00
2025-11-15
Rendez-vous le samedi 15 novembre à 10h30, à la Médiathèque de Viry.
Ours polaire gaffeur, batailles de gobelins, magie du Pôle plongez dans les lettres de Noël écrites par Tolkien à ses enfants… et inventez la vôtre !
Tout public .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
