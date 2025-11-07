Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry vendredi 7 novembre 2025.
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 15:00:00
fin : 2025-11-07 18:00:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-21
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Rendez-vous les vendredis 07 et 21 novembre de 15h à 18h, à la Médiathèque de Viry.
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou
un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
English : Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
German : Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Viry a été mis à jour le 2025-10-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)