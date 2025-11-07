Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-07 15:00:00

fin : 2025-11-07 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-21

Rendez-vous les vendredis 07 et 21 novembre de 15h à 18h, à la Médiathèque de Viry.

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…

Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou

un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.

Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

