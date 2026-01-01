Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry vendredi 23 janvier 2026.
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 15:00:00
fin : 2026-01-23 18:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
Vendredi 23 janvier de 15h à 18h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique
L’événement Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Viry a été mis à jour le 2026-01-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)