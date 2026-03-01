Médiathèque de Viry Permanences Conseillère numérique Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Permanences Conseillère numérique

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry

Gratuit

Début : 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

2026-03-20

Les vendredis 06 et 20 mars de 15h à 18h

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…

Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous. .

Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

