Médiathèque de Viry Soirée jeux Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Soirée jeux Médiathèque Viry mercredi 15 avril 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Soirée jeux
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15 20:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Médiathèque de Viry Soirée Jeux
Mercredi 15 avril de 17h à 20h
Place à l’imaginaire et aux rêves avec Dixit ! Une soirée où les images prennent vie et où chacun invente sa propre histoire.
Pour tous et toutes .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Soirée jeux
L’événement Médiathèque de Viry Soirée jeux Viry a été mis à jour le 2026-03-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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