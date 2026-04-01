Médiathèque de Viry Soirée jeux Médiathèque Viry

Viry

Médiathèque de Viry Soirée jeux

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Médiathèque de Viry Soirée Jeux

Mercredi 15 avril de 17h à 20h

Place à l’imaginaire et aux rêves avec Dixit ! Une soirée où les images prennent vie et où chacun invente sa propre histoire.

Pour tous et toutes .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Soirée jeux

L’événement Médiathèque de Viry Soirée jeux Viry a été mis à jour le 2026-03-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)