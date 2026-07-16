Médiathèque de Viry Soirée jeux Médiathèque Viry
mercredi 26 août 2026 · Médiathèque · Viry
Informations pratiques
Viry
Médiathèque de Viry Soirée jeux
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Médiathèque de Viry Soirée jeux
Mercredi 26 août à partir de 17h
Dans une ambiance conviviale, venez (re)découvrir le huit américain (ou pousse-couillon pour les intimes).
Pour tous et toutes .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Soirée jeux
L’événement Médiathèque de Viry Soirée jeux Viry a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)