Médiathèque de Viry Soirée jeux Médiathèque Viry

Informations pratiques

Viry

Médiathèque de Viry Soirée jeux

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Médiathèque de Viry Soirée jeux

Mercredi 26 août à partir de 17h

Dans une ambiance conviviale, venez (re)découvrir le huit américain (ou pousse-couillon pour les intimes).

Pour tous et toutes .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

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English : Médiathèque de Viry Soirée jeux

L’événement Médiathèque de Viry Soirée jeux Viry a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)