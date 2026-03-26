Médiathèque Droles de portraits de printemps

8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Viens créer ton lapin de Pâques à partir d’une boite d’oeufs avec nous ! A partir de 6 ans Gratuit Sur inscription – .

8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 13 54 mediatheque.lelonzac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Droles de portraits de printemps

L’événement Médiathèque Droles de portraits de printemps Le Lonzac a été mis à jour le 2026-03-23 par Corrèze Tourisme