Médiathèque Droles de portraits de printemps Le Lonzac
Médiathèque Droles de portraits de printemps Le Lonzac mercredi 8 avril 2026.
Médiathèque Droles de portraits de printemps
8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
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8 Rue Bernard Ballin Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 13 54 mediatheque.lelonzac@gmail.com
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English : Médiathèque Droles de portraits de printemps
L’événement Médiathèque Droles de portraits de printemps Le Lonzac a été mis à jour le 2026-03-23 par Corrèze Tourisme
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