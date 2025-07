Exposition / Ciel, miroir des cultures Médiathèque Edmond Rostand Paris

Dans le cadre de cette nouvelle saison de l’Automne de la Science dédiée à l’espace, la médiathèque vous propose de partir à la découverte du ciel et de ses représentations dans une exposition intitulée Ciel, miroir des cultures.

Soutenue par le Ministère de la Culture, cette exposition de l’Association Française d’Astronomie nous invite à explorer la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures, tout en nous informant sur l’évolution des connaissances astronomiques. L’objectif est de contribuer à clarifier les différences entre croyances, convictions et savoirs étayés.

« S’intéresser au ciel est indéniablement une des composantes les plus interculturelles de l’Homme. Toutes les civilisations, toutes les cultures y ont projeté leurs croyances, leurs mythes et aussi leurs espoirs. Offrir à tous nos concitoyens l’opportunité de voir dans le ciel aujourd’hui la trace et la preuve des avancées des sciences et des techniques est une responsabilité qui nous paraît incontournable pour tous les acteurs culturels. »

Une exposition pour mieux comprendre notre rapport au ciel et aux astres !

Du vendredi 12 septembre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

