Conte musical / Alexandre Sorel Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 27 septembre 2025.

Dans le cadre du festival du conte du 17e, nous avons le plaisir d’accueillir le pianiste et concertiste Alexandre Sorel qui nous dévoile son tout dernier ouvrage “Rémi et Lamilla découvrent la nature”. Véritable mini “opéra de poche”, ce conte musical raconté par dix comédiens permet aux enfants de développer leur oreille musicale et d’apprendre à lire la musique.

Le livre sera présenté à travers un film projeté contenant les peintures du livre, la musique, les textes et la narration. À la fin de la projection, Alexandre Sorel jouera « en live » les musiques du film. Les enfants devront sous forme de devinette, reconnaitre à quel personnage chaque musique correspond.

Un conte musical pour apprendre à lire la musique tout en s’amusant !

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand