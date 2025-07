UN AMOUR DE PROUST : CLÉO DE MÉRODE Médiathèque Edmond Rostand Paris

UN AMOUR DE PROUST : CLÉO DE MÉRODE Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 11 octobre 2025.

Flatté de connaître personnellement Cléo de Mérode, Proust se déclarait « un peu épris » de la célèbre danseuse. Et, par snobisme, il se garda de s’exprimer sur la pseudo-noblesse, les prestations d’art contestables et la vie privée de celle qui pourrait bien, cependant, avoir donné les traits principaux d’Odette de Crécy, la cocotte emblématique de la Recherche et future Mme Swann…

Avocat honoraire à la Cour d’appel de Paris et essayiste, Christian GURY est aussi l’auteur de fictions sous le pseudonyme de Luc ALDRIC et donne des textes à caractère autobiographique ou de témoignage sous « l’identité choisie » d’ALDRIC-GURY

Conférence de Christian Gury d’après son ouvrage éponyme pour les 150 ans de la naissance de Cléo de Mérode

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand