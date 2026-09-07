Mediathèque en fête, Médiathèque de Neuvéglise-sur-Truyère, Neuvéglise-sur-Truyère

Informations pratiques

Mediathèque en fête Samedi 3 octobre, 09h30, 14h00 Médiathèque de Neuvéglise-sur-Truyère Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Plongez dans l’univers captivant du polar lors de la 5ᵉ édition de « Médiathèque en fête », un événement incontournable dans le cadre de Biblis en folie ! Au programme : enquêtes interactives, jeux de société, ateliers créatifs, chasses au trésor, expositions immersives et rencontres littéraires. Que vous soyez détective en herbe, amateur de jeux vidéo ou passionné d’art, cet événement saura vous surprendre. Vendredi soir, une Murder Party vous attend, tandis que le samedi sera rythmée par des animations pour tous les âges, incluant la remise des prix des concours Art postal et Nouvelles policières. Une occasion unique de découvrir la médiathèque sous un angle ludique et artistique !

Vendredi 2 octobre

• 20h30 : Murder Party

Samedi 3 octobre

• Chasse aux trésors dans Neuvéglise

En famille, découvrez l’histoire de Neuvéglise à travers une chasse aux trésors créée par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté.

• Création d’un badge d’enquêteur

Atelier animé par Marie-Anne Dorléans Lachaux.

• Animation jeux de société d’enquêtes

Espace dédié aux jeux de société autour du polar, en partenariat avec Vents ludiques.

• Espace « Sélection polar »

Valise thématique présentée par la Médiathèque départementale du Cantal : livres, DVD et musique pour tout public.

• Espace jeux vidéo spécial enquêtes

Jeux Nintendo Switch en autonomie : enquêtes et détente pour tous.

• Exposition Phénomena

Dispositif artistique interactif pour les 0-6 ans, créé par Elise Gabriel (designer).

Animé de 9h30 à 12h par les animatrices du RPE CaRAMels et par les médiathécaires à partir de 14h.

• Exposition « Qui a refroidi LEMAURE ? »

Enquête immersive à partir de 12 ans : résolvez un meurtre en solo, en tandem ou en famille avec une tablette interactive.

Une exposition de la Médiathèque départementale du Cantal.

• Participation des élèves du Conservatoire de Saint-Flour Communauté

• Exposition des œuvres du concours Art postal

Toutes les créations sur le thème « Les animaux de nos montagnes » seront exposées.

• 15h30 : Remise des prix du concours Art postal

Concours organisé par les médiathèques de Chaudes-Aigues, Neuvéglise-sur-Truyère, Pierrefort, Saint-Flour et Valuéjols.

• 15h45 : Remise des prix du concours Nouvelles policières

Concours lancé par la romancière Sylvie Baron et organisé par les médiathèques communautaires.

Médiathèque de Neuvéglise-sur-Truyère 4 place Albert 15260 Neuvéglise-sur-Truyère Neuvéglise-sur-Truyère 15260 Neuvéglise Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 23 92 80

Biblis en folie 2026

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