Médiathèque Éveil musical Trois petites notes pour les BB Langres jeudi 19 février 2026.
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Tout public
Toucher, taper, gratter, découvrir les matières et leur sonorité… pour s’éveiller à la musique et partager ensemble, parent et enfant, un moment agréable. Destiné aux tout-petits , cet atelier mêle moments d’écoute et de jeux avec divers instruments et objets sonores à portée d’oreilles et de petits doigts.
Pour les 0 à 3 ans
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
