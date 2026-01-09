Médiathèque Éveil musical Trois petites notes pour les BB Langres

Médiathèque Éveil musical Trois petites notes pour les BB Langres jeudi 19 février 2026.

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

2026-02-19

Tout public
Toucher, taper, gratter, découvrir les matières et leur sonorité… pour s’éveiller à la musique et partager ensemble, parent et enfant, un moment agréable. Destiné aux tout-petits , cet atelier mêle moments d’écoute et de jeux avec divers instruments et objets sonores à portée d’oreilles et de petits doigts.
Pour les 0 à 3 ans
Gratuit   .

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

