Médiathèque Éveil musical Trois petites notes pour les BB

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Tout public

Toucher, taper, gratter, découvrir les matières et leur sonorité… pour s’éveiller à la musique et partager ensemble, parent et enfant, un moment agréable. Destiné aux tout-petits , cet atelier mêle moments d’écoute et de jeux avec divers instruments et objets sonores à portée d’oreilles et de petits doigts.

Pour les 0 à 3 ans

Gratuit .

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque Éveil musical Trois petites notes pour les BB Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres