Médiathèque Exposition Cache-cache ville Langres vendredi 23 janvier 2026.
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-01-23
fin : 2026-03-04
2026-01-23
Cache-cache ville est une exposition à explorer avec une loupe magique pour voir à travers les murs d’une ville imaginée par Agathe Demois et Vincent Godeau. Promène-toi au milieu de maisons géantes et découvre le petit monde poétique et farfelu qui se cache derrière les façades.
Tous publics
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
