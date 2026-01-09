Médiathèque Exposition Cache-cache ville Langres

Médiathèque Exposition Cache-cache ville

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-03-04

2026-01-23

Tout public

Cache-cache ville est une exposition à explorer avec une loupe magique pour voir à travers les murs d’une ville imaginée par Agathe Demois et Vincent Godeau. Promène-toi au milieu de maisons géantes et découvre le petit monde poétique et farfelu qui se cache derrière les façades.

Sans inscription

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

