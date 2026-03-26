Médiathèque Exposition de BD Médiathèque Saint-Lunaire
Médiathèque Exposition de BD Médiathèque Saint-Lunaire vendredi 3 avril 2026.
Médiathèque Exposition de BD
Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-04-03
Exposition de BD Grosse bêtise, mode d’emploi
Découvrez les techniques de la bande dessinée à travers des jeux accessibles aux plus jeunes !
Avec Suzie, l’héroïne de la BD Petite souris, grosse bêtise, une petite fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas commencé à tomber, les enfants jouent, dessinent, manipulent en apprenant les bases de la création d’une BD grâce à des images aimantées, des zones à colorier au feutre effaçable directement sur les panneaux.
A découvrir pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 75 Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement Médiathèque Exposition de BD Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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