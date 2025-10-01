Médiathèque Exposition « Fourmis & Cie » Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Exposition « Fourmis & Cie »
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-01 2025-10-08
L’exposition Fourmis & Cie propose de découvrir les fourmis, en explorant leur organisation sociale, leurs stratégies collectives et leur incroyable capacité d’adaptation.
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
The « Ants & Co » exhibition introduces visitors to ants, exploring their social organization, collective strategies and incredible capacity for adaptation.
German :
Die Ausstellung « Ameisen & Co. » bietet einen Einblick in die Ameisen, indem sie ihre soziale Organisation, ihre kollektiven Strategien und ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit erkundet.
Italiano :
La mostra « Ants & Co » è un’occasione per conoscere meglio le formiche, esplorando la loro organizzazione sociale, le loro strategie collettive e la loro incredibile capacità di adattamento.
Espanol :
La exposición « Ants & Co » es una oportunidad para conocer mejor a las hormigas, explorar su organización social, sus estrategias colectivas y su increíble capacidad de adaptación.
L’événement Médiathèque Exposition « Fourmis & Cie » Montélimar a été mis à jour le 2025-09-09 par Montélimar Tourisme Agglomération