Médiathèque Exposition La tête dans les livres Tulle

Médiathèque Exposition La tête dans les livres

Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-02-24

Venez découvrir cette exposition sur la tête dans tous ses états au gré d’oeuvres de la littérature jeunesse – .

Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 21 48 mediatheque@tulleagglo.fr

