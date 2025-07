Louis Pierre Baltard (1764-1846), l’idéal néoclassique d’un architecte-artiste Médiathèque Françoise Sagan Paris

Moins renommé que son fils Victor, l’architecte Louis Pierre Baltard (1764-1846) occupe néanmoins une place significative dans l’histoire de l’architecture française. Formé dans les dernières années de l’Ancien Régime, il est de cette génération pivot, marquée par la Révolution française, qui réinvente le domaine de l’architecture et le statut de l’architecte.

Tour à tour théoricien, graveur, bâtisseur, Baltard père, animé d’une culture antique et italienne, incarne la figure de l’architecte-artiste, qui s’affirme alors, dans la continuité de Piranèse et des architectures « visionnaires » du XVIIIe siècle.

Il livre un œuvre riche et multiple, qui comprend de nombreux livres et travaux graphiques, mais aussi des réalisations remarquables, notamment des édifices publics, participant de la politique jacobine d’équipement de la France, qui comprend des palais de justice, des prisons, des théâtres ou des hôpitaux.

Jean-Philippe Garric, architecte et historien, est professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment consacré ses travaux au dessin et à l’enseignement de l’architecture, aux échanges entre la France et l’Italie et aux architectes de Napoléon : Charles Percier et Pierre Fontaine.

Conférence le samedi 20 septembre de 15h à 17h dans l’auditorium de la médiathèque

Une conférence de Jean-Philippe Garric sur Louis Pierre Baltard, architecte de la chapelle Saint-Lazare et de la prison, qui abrite aujourd’hui la médiathèque Françoise Sagan

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr