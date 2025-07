La nature en révolution, une histoire environnementale de la France (1780-1870): une conférence de Thomas Le Roux Médiathèque Françoise Sagan Paris

Face à l’urgence de la crise climatique, l’histoire

environnementale aide à s’orienter dans le présent. La Nature en révolution,

premier tome de la trilogie Une histoire environnementale de la France,

paru en mars 2025, permet de comprendre comment la nature a été pensée

et transformée dans l’état-nation français entre 1780 et 1870. Avec Thomas Le

Roux, co-auteur de cet ouvrage, nous explorerons un pays à l’empreinte carbone

encore limitée, loin des idées reçues d’un XIXe siècle uniquement

industrialiste et destructeur.

Cette conférence est organisée avec Histoire et vies du 10e et l’association Ensemble nous sommes le 10.

Thomas Le Roux, chargé de recherches au CNRS, travaille sur l’histoire environnementale, économique et sociale aux XVIIIe et XIXe siècles. Il est l’auteur avec Jean-Baptiste Fressoz, François Jarrige, Corinne Marache et Julien Vincent de La Nature en révolution. Une histoire environnementale de la France, 1780-1870 (vol.1) (La Découverte, 2025). Il a également publié, entre autres, Le Laboratoire des pollutions industrielles, Paris, 1770-1830 (Albin Michel, 2011), La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel (avec François Jarrige, Le Seuil, 2017).

Conférence le jeudi 2 octobre de 19h à 21h dans l’auditorium de la médiathèque

Histoire et Vies du 10e L’association » Histoire et Vies du 10e » a pour objet de promouvoir l’histoire du 10e arrondissement de Paris et la vie de ses habitants, de veiller à la sauvegarde de son patrimoine et de sa mémoire. Elle contribue également à l’insertion du 10e dans l’environnement parisien. Elle intervient par des expositions, des conférences, des visites commentées, et toutes autres animations culturelles dans et hors de l’arrondissement.

Dans le cadre d’Avis de tempête, la 30ème saison des « Rencontres Interculturelles du 10ème »

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

