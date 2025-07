La persécution quotidienne des Juifs à Paris sous l’Occupation: une conférence de Johanna Lehr Médiathèque Françoise Sagan Paris

La persécution quotidienne des Juifs à Paris sous l’Occupation: une conférence de Johanna Lehr Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 14 octobre 2025.

C’est dans Paris et sa banlieue, point névralgique de leur persécution, que furent raflés près de 29 000 Juifs pendant l’Occupation. Si elle s’est imposée dans la mémoire collective comme le symbole de la répression antijuive, la rafle du Vél’ d’Hiv a éclipsé une autre forme de violence, plus discrète et quotidienne, qui s’est abattue sur des milliers de Juifs dans la capitale et a abouti à leur déportation : les arrestations individuelles.

C’est alors « au nom de la loi », du règlement ou de l’ordonnance qu’on arrêtait chaque jour ces Juifs à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans son enquête, Johanna Lehr identifie des lieux de la capitale qui, du 1ᵉʳ au 20ᵉ arrondissement et jusqu’à Drancy, en petite couronne, dessinent la géographie de cette persécution. Grâce à des archives inédites, elle dévoile le rôle d’administrations françaises restées invisibles : le Palais de justice, les prisons, la préfecture de Police, les hôpitaux, les gares… autant d’institutions qui, obéissant à un fonctionnement ordinaire dans un moment extraordinaire, ont pris une part active au processus de destruction des Juifs de France.

À propos

Johanna Lehr est historienne et psychologue clinicienne. Son dernier livre, Au nom de la loi, paru chez Gallimard en 2024, a reçu le prix de la Contre-Allée 2025.

Informations pratiques

Conférence le mardi 14 octobre de 19h à 21h dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Comité d’histoire de la Ville de Paris Le comité d’histoire est missionné par la Ville de Paris pour organiser des expositions, des conférences et des colloques, ainsi que publier des ouvrages sur l’histoire de Paris.

Dans le cadre du cycle « Les lieux de la Shoah », en collaboration avec le Comité d’Histoire de la Ville de Paris

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr