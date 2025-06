Atelier henné Médiathèque Françoise Sagan Paris 19 juillet 2025

Plongez dans l’univers fascinant du tatouage au henné ! À partir d’ingrédients naturels et ancestraux, préparez votre pâte maison et vos cônes sur mesure. Réalisez ensuite des dessins en binôme en déployant tour à tour sur votre peau des motifs élégants et uniques pour sublimer votre style.

Prévoir un contenant hermétique type tupperware de 750 ml minimum pour emporter votre pâte de henné chez vous… et poursuivre l’aventure !

Attention : si vous présentez un risque d’allergie à la poudre de henné, merci de vous renseigner auprès des bibliothécaires.

Informations pratiques

Atelier le samedi 19 juillet de 15h à 17h dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Le samedi 19 juillet 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public. A partir de 8 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Faites votre pâte de henné et votre propre tatouage éphémère !