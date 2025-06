Atelier miniature Médiathèque Françoise Sagan Paris 12 juillet 2025

Venez vous initier à la miniature avec les bibliothécaires ! Muni.e.s d’un cutter, de colle, de patience et de doigté : vous apprendrez à fabriquer une toute petite bibliothèque en balsa et la remplir de livres créés à partir de livres désherbés et d’autres éléments de décor.

Informations pratiques

Atelier le samedi 12 juillet de 15h à 17h dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Le samedi 12 juillet 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-12T18:00:00+02:00

2025-07-12T16:00:00+02:00_2025-07-12T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-12T20:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

