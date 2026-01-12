Médiathèque Gare au loup !, un spectacle musical par les médiathécaires du Réseau Médiathèque municipale François Rospide Ciboure
Médiathèque Gare au loup !, un spectacle musical par les médiathécaires du Réseau Médiathèque municipale François Rospide Ciboure vendredi 23 janvier 2026.
Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Histoires de loups peuplent les livres d’enfants. Tantôt inquiétants, tantôt comiques malgré eux.
A la tombée de la nuit, redécouvrez ce personnage phare avec sélection de livres choisis et accompagné en musique par médiathécaires pleins de talents !
Parents et enfants à partir de 5 ans Sur inscription. .
Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
