Médiathèque Gare au loup !, un spectacle musical par les médiathécaires du Réseau Médiathèque municipale François Rospide Ciboure

Médiathèque Gare au loup !, un spectacle musical par les médiathécaires du Réseau

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Histoires de loups peuplent les livres d’enfants. Tantôt inquiétants, tantôt comiques malgré eux.

A la tombée de la nuit, redécouvrez ce personnage phare avec sélection de livres choisis et accompagné en musique par médiathécaires pleins de talents !

Parents et enfants à partir de 5 ans Sur inscription. .

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Gare au loup !, un spectacle musical par les médiathécaires du Réseau

L’événement Médiathèque Gare au loup !, un spectacle musical par les médiathécaires du Réseau Ciboure a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Pays Basque