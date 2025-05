Ateliers d’écriture « Lire et écrire le monde vivant » – Médiathèque Hélène Berr Paris, 10 juin 2025, Paris.

Chez des écrivains comme Colette, Giono, Robert Hainard, jusqu’à des penseurs

contemporains comme Baptiste Morizot,

le dialogue entre la littérature et les êtres vivants est très riche. Même en

ville, on peut s’amuser à observer la présence de la nature. Notre perception

du monde vivant est multiple, allant de l’émerveillement à l’étrangeté, offrant

une inépuisable gamme d’émotions et de sensations pour l’écriture.

Que peut nous apporter ce compagnonnage ? Avez-vous déjà eu

le sentiment de connaître intimement un animal, ou une plante ? De

parler avec elle, ou avec lui ?

Comme le dit le botaniste Francis Hallé, il n’est pas besoin de jungles luxuriantes pour

rêver, parfois dans une jardinière, de petites plantes se sont mises à pousser,

qui nous intriguent… écrire le monde vivant est souvent une question de regard,

et d’échelle.

Autant de portes qu’on ouvre vers la découverte, vers la

connaissance, pour bouleverser une image un peu trop ordonnée du monde végétal

ou animal.

Deux sessions du même atelier

> Mardi 10 juin de 19 à 21 h

> Vendredi 13 juin de 19 à 21 h

Sur inscription au choix, public adulte

Olivier Liron

Écrivain (Alma, Gallimard, Laffont, Rivages…), poète, enseignant et

musicien, Olivier Liron anime régulièrement des ateliers d’écriture. Grand Prix des Blogueurs

littéraires en 2018 avec son deuxième roman, Einstein, le sexe et moi, il est également l’auteur en 2025 de

l’essai Éloge des mousses, consacré à ces plantes étonnantes. Interview dans Libération du 12/04/2025

Le vendredi 13 juin 2025

de 19h00 à 21h00

Le mardi 10 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Ces ateliers animés par Olivier Liron se veulent une invitation à la beauté, à la contemplation, à la rêverie, à accepter aussi ce qu’on ne maîtrise pas, ce qui nous échappe dans la dimension mystérieuse du vivant…