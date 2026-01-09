Médiathèque Histoires entre villes et campagnes

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Tout public

Es-tu plutôt rat des villes, ou rat des champs ? Forêt calme, ou rue bondée ? Penses-tu que tous les coins de campagne se transforment un jour en ville tentaculaire ? Apprécies-tu la chaleur des villes ? Ou le charme des campagnes ? Viens le découvrir au détour d’histoires de bois et de béton.

pour les enfants à partir de 5 ans

Sans rendez-vous

Gratuit .

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque Histoires entre villes et campagnes Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres