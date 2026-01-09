Médiathèque Histoires entre villes et campagnes Langres
Médiathèque Histoires entre villes et campagnes
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Tout public
Es-tu plutôt rat des villes, ou rat des champs ? Forêt calme, ou rue bondée ? Penses-tu que tous les coins de campagne se transforment un jour en ville tentaculaire ? Apprécies-tu la chaleur des villes ? Ou le charme des campagnes ? Viens le découvrir au détour d’histoires de bois et de béton.
pour les enfants à partir de 5 ans
Sans rendez-vous
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
