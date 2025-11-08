Médiathèque Initiation Échecs Médiathèque intercommunale Montélimar
Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Initiez-vous aux échecs avec le club Montélimar Échecs .
Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Learn to play chess with the Montélimar Échecs club.
German :
Führen Sie sich mit dem Verein Montélimar Échecs in das Schachspiel ein.
Italiano :
Imparate a giocare a scacchi con il club Montélimar Échecs .
Espanol :
Aprenda a jugar al ajedrez con el club Montélimar Échecs .
