Médiathèque Initiation Échecs Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 8 novembre 2025.

Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Initiez-vous aux échecs avec le club Montélimar Échecs .
Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

Learn to play chess with the Montélimar Échecs club.

Führen Sie sich mit dem Verein Montélimar Échecs in das Schachspiel ein.

Imparate a giocare a scacchi con il club Montélimar Échecs .

Aprenda a jugar al ajedrez con el club Montélimar Échecs .

