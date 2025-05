Médiathèque – Isola, 5 juillet 2025 10:00, Isola.

Alpes-Maritimes

Médiathèque Place Jean Gaïssa Isola Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

2025-07-05

Tous les mercredis et samedis pour emprunter des livres et jeux de société

Place Jean Gaïssa

Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Media library

Every Wednesday and Saturday to borrow books and board games

German :

Jeden Mittwoch und Samstag zum Ausleihen von Büchern und Gesellschaftsspielen

Italiano : Mediateca

Ogni mercoledì e sabato per prendere in prestito libri e giochi da tavolo

Espanol :

Todos los miércoles y sábados para tomar prestados libros y juegos de mesa

