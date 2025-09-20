Médiathèque Jacques Chirac Journées Européennes du Patrimoine, l’architecture en mémoire Troyes

Médiathèque Jacques Chirac Journées Européennes du Patrimoine, l'architecture en mémoire Troyes samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

En écho à la thématique nationale consacrée au patrimoine architectural, ces deux journées mettront en lumière le bâtiment inauguré en 2002, devenu un lieu emblématique de la vie culturelle troyenne.

Des documents rares, des visites guidées et des jeux vous attendent pour une exploration inédite des lieux et de leur histoire.



> Visitez librement ou accompagné d’un guide la Grande Salle, véritable cœur du bâtiment, où seront exposés des documents rares traités d’architecture des 16e et 17e siècles, cartes postales anciennes, photographies du patrimoine bâti local, ainsi qu’un spectaculaire panorama de 4 mètres de long de la ville de Troyes datant du 19e siècle.

> Découvrez également l’exposition permanente Mille ans de livres à Troyes, consacrée à l’histoire du livre et aux trésors conservés par la bibliothèque troyenne.

> Accédez à l’envers du décor grâce aux visites guidées de nos magasins de conservation, habituellement inaccessibles au public, qui renferment plus de 11 kilomètres linéaires de documents.

Le samedi, à 14h30, 15h30 et 16h30. Le dimanche, à 14h30 et 15h30. (Visites sans inscription, dans la limite des places disponibles groupes de 10 personnes)

> Pour prolonger la découverte en s’amusant, des jeux pour petits et grands seront à disposition des visiteurs.



Tout public. Entrée libre. .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 pole.patrimoine@troyes-cm.fr

