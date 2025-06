La médiathèque James Baldwin hors-les-murs | BHLM 2025 – Médiathèque James Baldwin Paris 14 juin 2025

Durant l’été, la médiathèque viendra à vous dans plusieurs lieux du 19ème arrondissement, pour des lectures, activités et moments d’échanges :

À la Fête de quartier Danube le samedi 14 juin de 15h à 18h

À la Fête de quartier Algérie le samedi 5 juillet de 16h à 18h

Avec le Centre social et culturel Danube lors de l’Open street place Charles Monselet les mardi 8 et jeudi 10 juillet de 16h à 18h et de l’Open street dans le Parc de la Butte du Chapeau Rouge les mardi 15 et jeudi 17 juillet de 16h à 18h

les et de l’Open street dans le Parc de la Butte du Chapeau Rouge les Au square Monseigneur Maillet (Place des fêtes) à coté du kiosque chaque mercredi de 10h30 à 12h (du 8 juillet au 30 août) . Des lectures en plein air avec les bibliothécaires de Jacqueline Dreyfus-Weill et de James Baldwin, mais aussi avec les bénévoles de l’association L.I.R.E .

. Au Bassin de la Villette pour Paris Plage en matinée le samedi 19 juillet et le samedi 2 août

gratuit Tout public.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/

Tout l’été aux mois de juillet et août, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans les parcs et jardins pour partager avec les petits et grands des moments de lecture inoubliables !