Atelier « Anime ton livre » Médiathèque James Baldwin Paris 2 juillet 2025

À la manière de l’artiste Marie Paccou, venez créer votre propre livre animé. Des flip-books dessinés à même les livres (qui ne font plus partie des collections !) prennent vie grâce à vous et à la caméra. Atelier intergénérationnel.

Luc de Banville est un artiste et designer parisien passionné par le cinéma, la lumière et la projection. Il utilise diverses techniques telles que le dessin, la vidéo, la photographie, ainsi que la découpe du papier et de l’acier pour créer des installations où l’ombre et la lumière sont exploitées de manière minimaliste et poétique.

Le mercredi 09 juillet 2025

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 02 juillet 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-02T17:00:00+02:00

2025-07-02T15:00:00+02:00_2025-07-02T18:00:00+02:00;2025-07-09T15:00:00+02:00_2025-07-09T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-09T20:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/

Atelier de pratique du cinéma d’animation, proposé par Luc de Banville d’après l’œuvre de Marie Paccou. Tout public à partir de 8 ans.