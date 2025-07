Débusquez les infox ! avec l’Association Française d’Astronomie Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Débusquez les infox ! avec l’Association Française d’Astronomie Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 20 septembre 2025.

La rédaction de Ciel & Monospace est en vacances mais catastrophe, des fakes news seraient présentes parmi les articles.

Durant 3h, mettez-vous dans la peau de journalistes scientifiques pour traquer les fausses informations qui se sont glissées dans le journal : enquêtez pour croiser les sources et retracer le fil de l’info sur 10 scénarios de l’espace et débattez de la nouvelle Une à créer pour le journal.

Cette animation immersive et ludique s’appuie sur des sources papiers et sur un X ex-Twitter fictif en circuit fermé. Elle permet d’acquérir des outils pour se repérer dans l’information et d’en apprendre plus sur l’astronomie.

Avec l’Association Française d’Astronomie.

Deviens journaliste scientifique et débusque les fausses informations avec l’Association Française d’Astronomie

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T15:00:00+02:00

fin : 2025-09-20T17:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T15:00:00+02:00_2025-09-20T17:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/