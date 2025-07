Concert du quintette de cuivres Q5 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Concert du quintette de cuivres Q5 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 4 octobre 2025.

Assez méconnu du grand public, généralement plus habitué aux harmonies ou aux fanfares, le quintette de cuivre est pourtant une formation reine en musique de chambre classique. Au même titre que son cousin lointain le quatuor à cordes, cette formation est réputée pour être « parfaite » tant par sa tessiture, son timbre et son équilibre. Le quintette de cuivre est généralement constitué de deux trompettes, un cor d’harmonie, un trombone et un tuba.

Q5 souhaite rendre accessible la musique classique au plus grand nombre. Ainsi, leur répertoire permet à leur public d’aborder la musique classique occidentale dite savante (Mozart, Bach, Lully, …). Néanmoins, l’inclusion de morceaux “grands publics” dans son répertoire – musique traditionnelle, musique de film, reprises, etc. – permet d’élargir l’audience et de sensibiliser plus de personnes, y compris celles non habituées à la musique dite classique.

Ce jeune ensemble international, né en 2019 à Floresti en Roumanie, est composé de :

Lucas Brizzi : trompette

Walter Mena : trompette

Aurélie Verdon : cor

Yves Laborde : trombone

Jorge Herrera : tuba

Vibrez au son éclatant des cuivres avec le quintette Q5 !

Le samedi 04 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Sur inscription

Tout public.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/