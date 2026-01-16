Médiathèque Jeux géants en bois Médiathèque Léo Ferré Désertines
Médiathèque Jeux géants en bois Médiathèque Léo Ferré Désertines mardi 10 février 2026.
Médiathèque Jeux géants en bois
Médiathèque Léo Ferré 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-10
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-10
La salle Jean Bougret ouvre ses portes pour tous les amateurs, grands et petits, de jeux en bois géants, en partenariat avec la ludothèque de La Chapelaude.
.
Médiathèque Léo Ferré 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salle Jean Bougret opens its doors to all fans, young and old, of giant wooden games, in partnership with La Chapelaude toy library.
L’événement Médiathèque Jeux géants en bois Désertines a été mis à jour le 2026-01-14 par Montluçon Tourisme