Médiathèque Jeux géants en bois Médiathèque Léo Ferré Désertines

Médiathèque Jeux géants en bois

Médiathèque Léo Ferré 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-10

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-10

La salle Jean Bougret ouvre ses portes pour tous les amateurs, grands et petits, de jeux en bois géants, en partenariat avec la ludothèque de La Chapelaude.

.

Médiathèque Léo Ferré 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salle Jean Bougret opens its doors to all fans, young and old, of giant wooden games, in partnership with La Chapelaude toy library.

L’événement Médiathèque Jeux géants en bois Désertines a été mis à jour le 2026-01-14 par Montluçon Tourisme