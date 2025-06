Médiathèque / La Malle Récréjeux – Vieux-Boucau-les-Bains 30 juillet 2025 07:00

Landes

Médiathèque / La Malle Récréjeux Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-07-30

Jouer est un plaisir simple, riche d’apprentissage et de partage ! Jeux d’adresse, de hasard, de lettres, de stratégie, de coopération,….La malle Récréajeux 5 est composée de 5 jeux surdimensionnés accessibles pour tous les publics.

Médiathèque

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

Italiano :

Giocare è un piacere semplice, ricco di apprendimento e condivisione! Giochi di abilità, d’azzardo, di parole, di strategia, di cooperazione, ecc. Il baule Récréajeux 5 contiene 5 giochi di grandi dimensioni accessibili a tutte le età.

