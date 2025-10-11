Médiathèque La Pesse Lire et faire lire fête ses 25 ans Médiathèque La Pesse

Médiathèque La Pesse Lire et faire lire fête ses 25 ans

Médiathèque 5 Rue de l’Epicéa La Pesse Jura

Gratuit

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LA PESSE LIRE ET FAIRE LIRE FÊTE SES 25 ANS

Samedi 11 octobre 11h

Histoires contées par les bénévoles et partage autour de magnifiques albums illustrés.

À partir de 4 ans .

Médiathèque 5 Rue de l’Epicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

