Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Début : 2025-11-14 14:30:00

fin : 2025-11-14 16:30:00

2025-11-14

Rendez-vous le vendredi 14 novembre à 14h30, à la médiathèque Le Dôme à Saint-Claude.

Un accueil haut en couleur ! Vous voulez en voir de toutes les couleurs ? Venez partager un moment chaleureux ponctué de jeux, de lecture et d’écoutes.

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans

Sur réservation .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

