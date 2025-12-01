Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 14h30 à Saint-Claude.

Un atelier surprise pour libérer sa créativité et s’immerger dans l’ambiance chaleureuse de Noël.

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

