Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude vendredi 12 décembre 2025.
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2025-12-12 14:30:00
fin : 2025-12-12 16:30:00
2025-12-12
Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 14h30 à Saint-Claude.
Un atelier surprise pour libérer sa créativité et s’immerger dans l’ambiance chaleureuse de Noël.
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
L’événement Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)