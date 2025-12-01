Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude vendredi 12 décembre 2025.

Gratuit
Début : 2025-12-12 14:30:00
fin : 2025-12-12 16:30:00

2025-12-12

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 14h30 à Saint-Claude.

Un atelier surprise pour libérer sa créativité et s’immerger dans l’ambiance chaleureuse de Noël.
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 

