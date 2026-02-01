Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-27
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Vendredi 27 février 14h30
Portraits d’une vie
Lectures, écoutes et échanges pour raconter les vies par les mots, les images et les souvenirs.
Pour les personnes de plus de 60 ans.
Sur réservation. .
+33 3 84 45 05 69
