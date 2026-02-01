Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Vendredi 27 février 14h30

Portraits d’une vie

Lectures, écoutes et échanges pour raconter les vies par les mots, les images et les souvenirs.

Pour les personnes de plus de 60 ans.

Sur réservation. .

