Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ATELIER CYANOTYPE (SENIORS)

Vendredi 27 mars 14h à 17h

Atelier cyanotype adapté aux seniors pour créer des portraits en jouant avec la lumière et les formes.

Pour les 60 ans et plus.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

