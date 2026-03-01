Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Médiathèque Saint-Claude vendredi 27 mars 2026.
Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-27 17:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ATELIER CYANOTYPE (SENIORS)
Vendredi 27 mars 14h à 17h
Atelier cyanotype adapté aux seniors pour créer des portraits en jouant avec la lumière et les formes.
Pour les 60 ans et plus.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié
L’événement Médiathèque Le Dôme Accueil privilégié Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)