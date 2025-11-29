Médiathèque Le Dôme Atelier créatif Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Atelier créatif Médiathèque Saint-Claude samedi 29 novembre 2025.
Médiathèque Le Dôme Atelier créatif
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Médiathèque Le Dôme Atelier créatif
Rendez-vous le samedi 29 novembre à 14h30, à la Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude.
Un atelier surprise pour libérer votre créativité et vous plonger dans l’esprit de Noël !
À partir de 15 ans
Sur réservation .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
English : Médiathèque Le Dôme Atelier créatif
German : Médiathèque Le Dôme Atelier créatif
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier créatif Saint-Claude a été mis à jour le 2025-10-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)